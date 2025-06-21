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        Siirt'te hayvan otlatırken kayalıktan düşen çocuk yaralandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:50
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        Siirt'te hayvan otlatırken kayalıktan düşen çocuk yaralandı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Çobanören köyü kırsalındaki dağlık alanda hayvan otlatan M.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu kurtarıldı.

        Ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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