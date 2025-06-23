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        Siirt'te çarpışan pikap ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Siirt'te pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:46
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        Siirt'te çarpışan pikap ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 FCL 920 plakalı pikap ile 34 BP 2156 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle pikap yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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