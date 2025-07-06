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        Siirt'te özel bireyler hobi bahçesinde yetiştirdikleri böğürtlenlerin hasadını yaptı

        FECRİ BARLIK - Siirt'te, toprakla uğraşarak rehabilite olan engelliler, hobi bahçesinde yetiştirdikleri böğürtlenleri hasat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:43
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        Siirt'te özel bireyler hobi bahçesinde yetiştirdikleri böğürtlenlerin hasadını yaptı
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te, toprakla uğraşarak rehabilite olan engelliler, hobi bahçesinde yetiştirdikleri böğürtlenleri hasat etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel ve bedensel engellilerin tarımla rehabilite olmalarını sağlamak amacıyla 2 yıl önce oluşturulan 18 dönümlük hobi bahçesinde böğürtlen hasadı şenliği düzenlendi.

        Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Sidar, kurum yetkilileri ve görevlilerle şölene katılan özel bireyler, türküler eşliğinde böğürtlen hasadı yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Sidar, AA muhabirine, engellilerin emek verdikleri bahçede hasat zamanının geldiğini söyledi.

        Özel bireylerin bahçeye önemli katkılar verdiğini belirten Sidar, "Toprakla uğraşan özel bireylerimizin rehabilitasyonlarını daha iyi şekilde gerçekleştirmesini istiyoruz. Merkezimizde kalan bireylerimizle böğürtlen toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bireylerimiz buraya gelince aslında geçmiş travmalarını unutuyorlar. Burada rehabilite oluyorlar." diye konuştu.

        Merkezdeki çalışmaların uzman personel öncülüğü ve kontrolünde yürütüldüğüne dikkati çeken Sidar, şunları kaydetti:

        "Özel bireylerimiz devletimize emanettir. Devletimize emanet edilen bireylerimize en iyi şekilde bakılıyor. Burada bireylerimizin rehabilitasyon çalışmalarından bakımlarına kadar bütün ihtiyaçları gideriliyor."

        - "Bu bahçe köy yaşantımı hatırlatıyor"

        Merkezde kalan özel bireylerden Zehra Çelepkolu, merkezde keyifli vakit geçirdiklerini, bunun tedavisine büyük katkı sunduğunu bildirdi.

        Hobi bahçesinde böğürtlen şenliğinde yetiştirdikleri meyveyi toplamanın heyecanını yaşadığını belirten Çelepkolu, şöyle dedi:

        "Böğürtlen festivali yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bu bahçede çok huzur buluyorum. Bu bahçe köy yaşantımı hatırlatıyor. Her şeye rağmen yaşamın güzel olduğunu bana anlatıyor. Yaşam her şeye rağmen güzel. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değiyor diye düşünüyorum."

        - "Bahçede hayat güzel geçiyor"

        Engellilerden Aslan Çevik de hobi bahçesinin güzel olduğunu belirtti.

        Böğürtlen şenliğinin güzel geçtiğini ifade eden Çevik, yetiştirdikleri böğürtlenleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Merkezde huzurlu olduğunu anlatan Çevik, "Bu bahçede huzur buluyoruz. Bahçede hayat güzel geçiyor. Güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Allah devletimizden, milletimizden, memleketimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur hayranı olduğunu kaydeden Çevik, onun şarkılarını seslendirdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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