Siirt'te yaşayan bir kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen burun ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) kliniğine başvuran bir hastanın yapılan görüşme ve tetkikler sonucu daha önce üç kez burun ameliyatı geçirdiği belirlendi.

Hastaya, hem estetik hem de fonksiyonel sorunlarının giderilmesi için KBB Uzmanı Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından başarılı bir operasyon yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Ceceli, hastanın ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Bu tür ameliyatların ileri düzeydeki merkezlerde yapıldığı aktaran Ceceli, "Siirt'te de bu düzeyde ameliyatların yapılması sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.