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        Siirt'te kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

        Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:35
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        Siirt'te kamu binalarına ve caddelere "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı
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        Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Siirt'te de karşılık buldu.

        Kentteki kamu binaları, Güres Caddesi ve İhsan Tan Bulvarı'nın yanı sıra, AK Parti Siirt İl Başkanlığı binası ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Hacı Fethi Serin Camisi'ne de Türk bayrakları asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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