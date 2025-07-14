TÜGVA Siirt İl Temsilciliğinden 15 Temmuz şehitleri için anma programı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Zaferin adı Türkiye" programında konuşan TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine kasteden hainlerin, vatana ve mukaddes değerlere saldırdığını söyledi.
Milletin geçmişten aldığı güçle destanlar yazmaya alışkın olduğunu dile getiren Tetik, "Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da nasıl dimdik durduysak, o gece de tankların önüne iman dolu göğüslerimizle çıktık." dedi.
Program, TÜGVA öğrencileri tarafından "15 Temmuz" temalı şiir ve marşlar okunmasıyla sona erdi.
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