TÜGVA Siirt İl Temsilciliğinden 15 Temmuz şehitleri için anma programı

Program, TÜGVA öğrencileri tarafından "15 Temmuz" temalı şiir ve marşlar okunmasıyla sona erdi.

Milletin geçmişten aldığı güçle destanlar yazmaya alışkın olduğunu dile getiren Tetik, "Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da nasıl dimdik durduysak, o gece de tankların önüne iman dolu göğüslerimizle çıktık." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.

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