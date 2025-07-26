Siirt'te güvenlik duvarlarına "Kurtalan Ekspresi" resmedildi

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasına Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra ilçelerin tanıtımına da katkı sağlayacak projeler geliştiriyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen projeyle "Kurtalan Ekspresi" teması, güvenlik noktalarına yansıtılarak hem estetik bir görünüm kazandırıldı hem de ilçenin kültürel değerlerine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, halkla bütünleşen hizmet anlayışıyla sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, bölgenin sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sunmaya devam ediyor.