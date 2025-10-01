Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi öldü

        Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:55
        Siirt'te motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi öldü
        Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kadir E'nin (20) kullandığı motosiklet, dün Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

