Siirt'te motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi öldü
Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kadir E'nin (20) kullandığı motosiklet, dün Çal Mahallesi Şeyh Zeynep Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
