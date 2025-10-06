Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi

        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 günde hastaneye başvuran 119 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

        Giriş: 06.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:04
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 günde hastaneye başvuran 119 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek yiyen 3 Ekim'de 1195 öğrenciden 39'unun, 4 Ekim'de 1208 öğrenciden 56'sının ve 5 Ekim'de 1270 öğrenciden 24'ünün mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle yurt idaresince düzenlenen hasta sevk formlarıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan muayene ve tedavi sonucunda öğrencilerimiz taburcu edilmiş olup, genel sağlık durumları iyiye yönelmiştir. Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

