Siirt ve Elazığ'da öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi

Siirt ve Elazığ'da öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Siirt'te Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, "Kalbimiz Filistin'de" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan öğrenciler, Filistin marşı okudu.

Öğretmen Arzu Özbilici, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliğiyle çocuklara yalnızca bilgi vermek değil aynı zamanda vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu anlattıklarını belirtti.

- Elazığ

Elazığ'da tüm okullarda Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, "Sumud'a selam, direnişe devam" yazılı pankart açtı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle Filistin'e destek için slogan attı.