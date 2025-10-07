Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt ve Elazığ'da öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi

        Siirt ve Elazığ'da öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:53
        Siirt ve Elazığ'da öğrenciler Filistin'e destek etkinliği düzenledi
        Siirt ve Elazığ'da öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Siirt'te Yunus Emre İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, "Kalbimiz Filistin'de" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan öğrenciler, Filistin marşı okudu.

        Öğretmen Arzu Özbilici, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliğiyle çocuklara yalnızca bilgi vermek değil aynı zamanda vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu anlattıklarını belirtti.

        - Elazığ

        Elazığ'da tüm okullarda Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, "Sumud'a selam, direnişe devam" yazılı pankart açtı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle Filistin'e destek için slogan attı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Ab-ı Hayat Vakfı Başkanı Ersin Eryılmaz, Şuurlu Öğretmenler Derneği Başkanı Habib Karaçorlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Arıcak ilçesinde de düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Filistin temalı afişler hazırlayarak barış ve kardeşlik çağrısında bulundu.

        Şiir okuma, boyama ve sanat etkinlikleri, yüz boyama çalışmaları, seminer ve dua programları, film izleme gibi çeşitli etkinliklerle Filistin'e destek mesajları iletildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Berken, etkinliklerin sadece bir dayanışma göstergesi değil aynı zamanda çocukların vicdan ve insanlık değerleriyle yetişmesine katkı sunduğunu kaydetti.

        Berken, "Çocuklarımızın mazlum coğrafyalara duyarsız kalmaması bizler için çok kıymetli. Filistin halkının yanında olduğumuzu her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

