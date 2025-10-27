Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden moral gezisi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Delikli Taş Kanyonuna moral ziyareti düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:32
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Delikli Taş Kanyonuna moral ziyareti düzenlendi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kurumdaki danışanların sosyal hayata katılımını desteklemek ve psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla moral gezisi düzenledi.

        Etkinlikte, bireyler keyifli vakit geçirerek hem sosyalleşme hem de doğayla iç içe olma fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

        Danışanların sosyal yaşama aktif katılımının önemine değinen Çakan, "Bu kapsamda düzenlediğimiz geziler, onların hem moral ve motivasyonlarını artırmakta hem de toplumsal bütünleşmelerine katkı sunmaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

