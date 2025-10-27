Siirt'te Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden moral gezisi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Delikli Taş Kanyonuna moral ziyareti düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kurumdaki danışanların sosyal hayata katılımını desteklemek ve psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla moral gezisi düzenledi.

Etkinlikte, bireyler keyifli vakit geçirerek hem sosyalleşme hem de doğayla iç içe olma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

Danışanların sosyal yaşama aktif katılımının önemine değinen Çakan, "Bu kapsamda düzenlediğimiz geziler, onların hem moral ve motivasyonlarını artırmakta hem de toplumsal bütünleşmelerine katkı sunmaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.