Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Basın mensuplarından oluşan yabancı uyruklu kafile Siirt'i gezdi

        Basın mensuplarından oluşan yabancı uyruklu kafile, bölge gezisi kapsamında Siirt'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basın mensuplarından oluşan yabancı uyruklu kafile Siirt'i gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basın mensuplarından oluşan yabancı uyruklu kafile, bölge gezisi kapsamında Siirt’i ziyaret etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın organizasyonu ile Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bir grup basın mensubu Siirt'i ziyaret etti.

        Tillo, Ulu Cami, Deliklitaş'ı gezen ziyaretçiler, şehrin güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Sinema otobüsü yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için geziyor
        Sinema otobüsü yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için geziyor
        Siirt'te su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Siirt'te su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Dolandırıcıların tuzağına düşmeden kurtarıldı
        Dolandırıcıların tuzağına düşmeden kurtarıldı
        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
        Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi
        Siirt'te polis 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimini önledi