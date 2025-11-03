Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te öğrenci ve öğretmenler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi

        Siirt'in Eruh ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından Gazze için "merhamet sofrası" temalı kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:27
        Siirt'te öğrenci ve öğretmenler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi
        Siirt'in Eruh ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından Gazze için "merhamet sofrası" temalı kermes yapıldı.

        Eruh Cumhuriyet İlkokulu'nca okul bahçesinde düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlerin evlerinde getirdikleri yiyecek ve tekstil ürünleri kurulan stantlara konuldu.

        Ürünlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Okul Müdürü Ömer Sebat, kermese katılımın olduğunu söyledi.

        Filistin ve Gazze'ye desteklerinin devam edeceğini belirten Sebat, "Kardeşlerimize bir nefes bir umut olabilmek amacıyla bu 'merhamet sofrasını' kurduk. Emeğiyle, ekmeğiyle, duasıyla bu iyilik halkasına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

