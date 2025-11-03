Siirt'te devrilen ekskavatörün sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalışma yapan ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Yayıkdere Mahallesi'nde plaka ve sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen ekskavatör devrildi.
Kazada ekskavatörün sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
