Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen ekskavatörün sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalışma yapan ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen ekskavatörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalışma yapan ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, Yayıkdere Mahallesi'nde plaka ve sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen ekskavatör devrildi.

        Kazada ekskavatörün sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Siirt'te öğrenci ve öğretmenler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi
        Siirt'te öğrenci ve öğretmenler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi
        Siirt'te kaldırımları işgal eden 15 işletmeye para cezası
        Siirt'te kaldırımları işgal eden 15 işletmeye para cezası
        Eruh'ta Çinli doktor hastalara şifa dağıtıyor
        Eruh'ta Çinli doktor hastalara şifa dağıtıyor
        Siirt'te kalp damarları tıkalı iki hasta operasyonla sağlığına kavuştu
        Siirt'te kalp damarları tıkalı iki hasta operasyonla sağlığına kavuştu
        Üniversiteli Nur Helin, Kızılay gönüllüsü olmasını sağladığı 120 akranıyla...
        Üniversiteli Nur Helin, Kızılay gönüllüsü olmasını sağladığı 120 akranıyla...
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı