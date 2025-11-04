AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Arslan, Siirt'te kadınlarla buluştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zerrin Arslan, "Bundan sonraki süreçte kalkınmayı daha da hızlandıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Arslan, beraberinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi ve Siirt İl Koordinatörü Havva Duran ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla doğal gaz çalışması süren Barış Mahallesi'nde "Kadın Buluşması" gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Zeliha Akyürek'ten bilgi alan Arslan, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Arslan, basın mensuplarına, yaklaşık iki ay önce ziyaret ettikleri mahallede doğal gaz talebi üzerine konuyu Bakan Yerlikaya ile paylaştıklarını belirterek, Yerlikaya'nın talimatıyla mahalledeki çalışmaların kısa sürede başladığını söyledi.

Doğal gazın yanı sıra imar sorununun çözülmesine ilişkin de mahallede taleplerin olduğunu ifade eden Arslan, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.