Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Doğan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
