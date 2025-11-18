Çemikare Yaylası'nda kış öncesi yılın son kara kovan balı hasadı yapılıyor

FECRİ BARLIK - Siirtli arıcılar, Herekol Dağı eteklerinde yer alan ve yolu asfalta kavuşan 2047 rakımlı Çemikare Yaylası'nda sezonun son kara kovan balı hasadını yapıyor.

Kentteki üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 22 yıl önce coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Pervari balının üretimi için zengin floraya sahip Çemikare Yaylası'nı tercih ediyor.

İlkbaharda kovanları bıraktıkları yaylaya, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında bitümlü sıcak karışım asfalt döşenen yol sayesinde konforlu şekilde ulaşan arıcılar, hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlıyor.

Arıcılar, sezonun son hasadında bal rekoltesinden memnun.

Bal üreticilerinden Cemal Tomris, AA muhabirine, yolları yenilenen Çemikare Yaylası'nda güvenli şekilde bal sağımı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl eylülde, bu yıl ekim ayı ortalarında kara kovan balı hasadının başladığını ifade eden Tomris, "Çemikare Yaylası, rakım olarak yüksek, endemik bitki çeşidi açısından zengin bir yayla. Burada 'Osmanlı saray balı' denilen balın üretimini yapıyoruz. Tamamen doğal." dedi.

Tomris, ilkbaharda kovanların yaylaya bırakılmasıyla kendileri için zorlu sürecin başladığını belirterek, yaklaşık 6 ay boyunca yaylada arılara özenle baktıklarını anlattı. - "Rekolte her yıl artmakta" Arıcıların emek vererek sezonu geçirdiğini dile getiren Tomris, şunları kaydetti: "İlkbaharda kovanların bakımını yapıyoruz. Ana arı eksiği varsa bunu gideriyoruz, kovanları bu şekilde konumlandırıyoruz. Burada arılar birçok çiçek ve bitkiden beslenerek doğal bal üretiyor. Bu yılın son hasadını yapıyoruz. Çevremizde tüm arıcılar sağım yapmakta. Sağım yapıldıktan sonra soğuklara maruz kalmamaları için kovanlarımızı başka bölgelere naklediyoruz. İlkbaharda yine buraya gelmeyi planlıyoruz. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolte daha güzel. Rekoltenin yüksek olmasının en önemli nedeni, Çemikare Yaylası'ndaki güven ve huzur." Tescilli Pervari balının son dönemde kalitesi ve aromasıyla yoğun talep gördüğünü belirten Tomris, talep halinde il dışına da bal gönderdiklerini ifade etti.

Tomris, bölgedeki yolların sıcak asfaltla yenilenmesiyle konfora ulaştıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Rekolte her yıl artmakta, gençler bu işe dört elle sarılmaktadır. Bu da bu lezzeti gelecek nesillere taşıma konusunda çok önemli. Geçmişte kovanların nakli konusunda çok sıkıntı yaşıyorduk çünkü yollar çok bozuktu ama şu an asfaltlandı, yollar muazzam şekilde yapıldı. Bu konuda sıkıntımız yok fakat yağmura ve yaz sıcağına ister istemez maruz kalıyoruz. Zahmeti çok olan bir iş arıcılık ama bunu başarıyoruz." Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Pervari balının Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescile kavuşması için çalışmalar yapıldığını dile getiren Tomris, "İnanıyorum ki bu bal AB'den de tescil belgesi alır. Bu da satışın önünü açacak önemli gelişme olur. Bu konuda çalışmaların olduğunu duyuyoruz, biliyoruz." ifadelerini kullandı. Çemikare Yaylası'nda 200 kovanda bal üreten Yılmaz Turaman da bölgede 4 kuşak arıcılık yaptıklarını belirtti.