GÜNCELLEME - Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Giriş: 18.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:44
        Siirt'te bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan B'den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülhan B'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Otopsi işlemlerinin ardından Gülhan B'nin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu arada kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

