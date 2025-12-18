Habertürk
        Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Siirt'te bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:26 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:26
        Siirt'te bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Siirt'te bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan B'den (39) haber alınamaması üzerine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülhan B'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bu arada kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi.

