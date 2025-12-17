Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Yerli Malı Haftası"nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı

        Siirt'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen hava araçları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Yerli Malı Haftası"nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen hava araçları tanıtıldı.

        Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki özel bir okulun bahçesinde düzenlenen “Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünlerinin Tanıtım Programı”nda, Türkiye’nin milli savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, KAAN, HÜRJET, İHA ve SİHA’ların maketleri ile Togg ve jandarmanın kullandığı zırhlı araçlar sergilendi.

        Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Yerli Malı Haftası’nın üretmenin, emeğin, milli bilincin ve ekonomik bağımsızlığın önemini hatırlatan önemli bir hafta olduğunu söyledi.

        Özellikle gençlere yerli üretimin değerini anlatmak açısından önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Güçlü devletler, ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında kendi kendine yetebilen devletlerdir. Savunma sanayisi, yalnızca bir teknoloji alanı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün İHA ve SİHA teknolojilerinde öne çıkan, kendi savaş gemisini, helikopterini ve savunma sistemlerini üretebilen savunma sanayi ihracatını her geçen gün artıran güçlü bir Türkiye vardır. Tanıtımını yaptığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, bu başarının somut göstergeleridir. Bu başarıların arkasında sizler gibi çalışan, üreten ve hayal kuran gençlerimiz bulunmaktadır. Sizlerden beklentimiz yerli üretime sahip çıkmanız, bilime ve teknolojiye yönelmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanızdır. Unutmayınız ki yerli üretimi desteklemek ve milli teknolojiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Konuşmanın ardından jandarma köpeklerinin gösterisi gerçekleştirildi.

        Stantları ziyaret eden il protokolü ve öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleri hakkında bilgilendirildi.

        Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Siirt'te yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Siirt'te yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Siirt'te kuvvetli rüzgar uyarısı
        Siirt'te kuvvetli rüzgar uyarısı
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
        Siirt'te veliler arasında yemek yarışması düzenlendi
        Siirt'te veliler arasında yemek yarışması düzenlendi
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
        Pervari'de grup köy yolu kardan kapandı
        Pervari'de grup köy yolu kardan kapandı