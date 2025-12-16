Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te veliler arasında yemek yarışması düzenlendi

        –Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından veliler arasında "Yerli Malı Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te veliler arasında yemek yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından veliler arasında "Yerli Malı Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Bir düğün salonunda yapılan programda konuşan Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, bu tür etkinliklerin okul ile veli iş birliğini güçlendirdiğini, bu tür etkinliklerin toplumda kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

        Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Kılıç ise Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen yarışmanın amacının geleneksel yemek kültürünü yaşatmak, yerli üretim bilincini artırmak ve okul ile veliler arasındaki iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

        Yarışmanın jüri üyeliğini Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Çığ, Kurtalan Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Bölüm öğretim üyesi Dr. Sema Çakır ve sınıf öğretmeni Esra Ay yaptı.

        31 velinin katıldığı yarışmada, juri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, mantı yemeğinde Kinem Zengin birinci, içli köfte ile Latife Aykul ikinci, perde pilavı ile Saadet Sevgili üçüncü oldu.

        Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller ve katılım belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
        Pervari'de grup köy yolu kardan kapandı
        Pervari'de grup köy yolu kardan kapandı
        Takla atan otomobil refüje düştü: 2 yaralı
        Takla atan otomobil refüje düştü: 2 yaralı
        Siirt'te traktörle otomobil çarpıştı
        Siirt'te traktörle otomobil çarpıştı
        45 yıldır içtiği sigarayı bıraktı, nefes almaya başladı Siirt'te sigarayı b...
        45 yıldır içtiği sigarayı bıraktı, nefes almaya başladı Siirt'te sigarayı b...
        Doğu'da "kar kaplanları" kış mesaisine hazır
        Doğu'da "kar kaplanları" kış mesaisine hazır