Siirt'te veliler arasında yemek yarışması düzenlendi

–Siirt'in Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından veliler arasında "Yerli Malı Yemek Yarışması" düzenlendi.

Bir düğün salonunda yapılan programda konuşan Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, bu tür etkinliklerin okul ile veli iş birliğini güçlendirdiğini, bu tür etkinliklerin toplumda kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Kılıç ise Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen yarışmanın amacının geleneksel yemek kültürünü yaşatmak, yerli üretim bilincini artırmak ve okul ile veliler arasındaki iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Çığ, Kurtalan Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Bölüm öğretim üyesi Dr. Sema Çakır ve sınıf öğretmeni Esra Ay yaptı.

31 velinin katıldığı yarışmada, juri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, mantı yemeğinde Kinem Zengin birinci, içli köfte ile Latife Aykul ikinci, perde pilavı ile Saadet Sevgili üçüncü oldu.