        Siirt Haberleri

        Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi

        Siirt'te 9 ilden çocukların katılımıyla gerçekleştirilen "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:59
        Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi
        Siirt'te 9 ilden çocukların katılımıyla gerçekleştirilen "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir otelde "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren forum, kapanış oturumuyla tamamlandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar tarafından katılımcılara belge verildi.

        Sidar, AA muhabirine, forumun bu yıl Siirt'in de yer aldığı 7 bölgede illerin Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

        Kentte düzenledikleri bölge forumunda farklı fikirlerin ortaya çıktığını anlatan Sidar, şunları kaydetti:

        "Dijital dünya, içerisinde avantajlar gibi çeşitli riskler de barındırıyor. Bu noktada çocuklarımızın hayata bakış açılarını ön plana çıkararak onların duygularını, düşüncelerini yansıtabileceği bir forum gerçekleşti. Forumlarla çocuklarımız aslında dijital dünyada çocuk hakları temasıyla hayal ettiklerini, kendileri için uygun gördükleri düşüncelerini paylaşıyor. Biz raporlaştırıyoruz, daha sonra raporu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunacağız."

        Katılımcıların çeşitli etkinliklere katıldığını ve güzel dostluklar edindiğini dile getiren Sidar, bu kapsamda Botan Vadisi, Ulu Cami ve Tillo ilçesi gibi yerleri de ziyaret ettiklerini aktardı.

        Siirt Çocuk Hakları Komitesi Temsilcisi Selin Güven de forum kapsamında düzenlenen oturumlarla fikirlerini beyan ettiklerini anlatarak, bir çocuğun bile hayatında fark yaratmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

