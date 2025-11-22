Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:58
        Siirt'te otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde sürücünün ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 2 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

