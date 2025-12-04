Zarova Köprüsü ile 4 yıldır Siirt Şırnak arasındaki ulaşım güvenle sağlanıyor.

Siirt'te 4 Aralık 2021'de açılışı yapılan ve yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yer alan köprü, 355 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde, her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı ve 67 metre maksimum elevasyon yüksekliğine sahip.

Siirt'in Eruh ve Şırnak ile güvenli ulaşımını tesis eden ve 2 yaya yolunun da bulunduğu köprü, depreme karşı 60 sismik izolatör mesnet takozuyla da üst düzey güvenlik sağlıyor.

Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprü, özellikle ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere diğer araç ve yayalara konforlu ulaşım sağlıyor.

Sürücülerden Osman Nas, 4 yıl önce yapılan köprünün bölgenin ulaşımını konforla buluşturduğunu söyledi.

Taşımacılık yapanların yanı sıra bölge tarım ve hayvancılıkla uğraşanların köprüyü güvenle kullandığını belirten Nas, "Yapımında emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık. Depreme dayanıklı bir köprü." dedi.