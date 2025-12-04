Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Zarova Köprüsü ile 4 yıldır Siirt Şırnak arasındaki ulaşım güvenle sağlanıyor

        Zarova Köprüsü ile 4 yıldır Siirt Şırnak arasındaki ulaşım güvenle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:05
        Zarova Köprüsü ile 4 yıldır Siirt Şırnak arasındaki ulaşım güvenle sağlanıyor
        Zarova Köprüsü ile 4 yıldır Siirt Şırnak arasındaki ulaşım güvenle sağlanıyor.

        Siirt'te 4 Aralık 2021'de açılışı yapılan ve yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yer alan köprü, 355 metre uzunluğunda,15 metre genişliğinde, her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı ve 67 metre maksimum elevasyon yüksekliğine sahip.

        Siirt'in Eruh ve Şırnak ile güvenli ulaşımını tesis eden ve 2 yaya yolunun da bulunduğu köprü, depreme karşı 60 sismik izolatör mesnet takozuyla da üst düzey güvenlik sağlıyor.

        Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprü, özellikle ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere diğer araç ve yayalara konforlu ulaşım sağlıyor.

        Sürücülerden Osman Nas, 4 yıl önce yapılan köprünün bölgenin ulaşımını konforla buluşturduğunu söyledi.

        Taşımacılık yapanların yanı sıra bölge tarım ve hayvancılıkla uğraşanların köprüyü güvenle kullandığını belirten Nas, "Yapımında emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık. Depreme dayanıklı bir köprü." dedi.

        Yaklaşık 30 yıldır tır şoförlüğü yapan Zeki Kılıçaslan da köprünün güvenli bir ulaşım sağladığını anlattı.

        Kılıçaslan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Şu an mevcut yollar gayet güzel. Eskiye göre yollar daha güzel." diye konuştu.

        Tır şoförü İsmail Polat ise bu istikamette yolda geçen sürenin köprü sayesinde kısaldığını dile getirerek, "Eskiden 50 kilometrelik yol 2 saat sürüyordu ama şu anda 1 saate indi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

