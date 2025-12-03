Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik yapıldı

        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:11
        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik yapıldı
        Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Baykan Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve özel bir rehabilitasyon merkezi işbirliğiyle Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler çeşitli gösteriler sundu.

        Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olan özel bireylerin yaşamlarına dikkati çekmek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Engelliliğin, yalnızca bireylerin değil toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Hepimiz biliyoruz ki engelleri aşmanın yolu farkındalık, dayanışma ve birliktelikten geçmektedir. Bu anlayışla, engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer alabilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin her zaman yanındayız çünkü engelleri aşmak sevgi ve hoşgörü anlayışıyla mümkündür. Bu doğrultuda tüm engelli bireylerimize sağlık, başarı ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Daha erişilebilir bir toplum ve güçlü bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Baykan Kaymakamı Fatih Özcan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak amacıyla paydaş kurumlarla düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ise özel bireylerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Özel bireylerimizin güçlü bir şekilde topluma entegre olmalarını ve toplumla bütünleşmelerini destekliyoruz." dedi.

