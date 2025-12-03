Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik yapıldı

Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Baykan Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve özel bir rehabilitasyon merkezi işbirliğiyle Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler çeşitli gösteriler sundu.

Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olan özel bireylerin yaşamlarına dikkati çekmek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Engelliliğin, yalnızca bireylerin değil toplumun tamamının ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki engelleri aşmanın yolu farkındalık, dayanışma ve birliktelikten geçmektedir. Bu anlayışla, engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer alabilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin her zaman yanındayız çünkü engelleri aşmak sevgi ve hoşgörü anlayışıyla mümkündür. Bu doğrultuda tüm engelli bireylerimize sağlık, başarı ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Daha erişilebilir bir toplum ve güçlü bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."