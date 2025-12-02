Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yangın merdiveni ve odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir apartmanın yangın merdiveni ve odunlukta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:18
        Siirt'te yangın merdiveni ve odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te bir apartmanın yangın merdiveni ve odunlukta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Afetevleri Mahallesinde bir site içerisinde 7 katlı evin yangın merdiveninde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Üst katta oturan 2 bebeğin de bulunduğu 10 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.​​​​​​​

        Öte yandan, Karakol Mahallesi'nde iki ev arasında odunluk olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

