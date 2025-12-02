Siirt'te yangın merdiveni ve odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te bir apartmanın yangın merdiveni ve odunlukta çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Afetevleri Mahallesinde bir site içerisinde 7 katlı evin yangın merdiveninde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katta oturan 2 bebeğin de bulunduğu 10 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.​​​​​​​

Öte yandan, Karakol Mahallesi'nde iki ev arasında odunluk olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.