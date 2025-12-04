Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hastanede öldü

        Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:58
        Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hastanede öldü
        Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İsmet Aydın Caddesi mevkisindeki kazada ağır yaralanan Fatma Uyanık (25) tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Siirt-Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde 4 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Uyanık, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

