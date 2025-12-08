Siirt'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde cipin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, Kayabağlar beldesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
