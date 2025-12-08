Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde cipin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:44
        Siirt'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde cipin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, Kayabağlar beldesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

