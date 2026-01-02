Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Siirt merkez ve 3 ilçede kardan yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:04 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:04
        
        Siirt merkez ve 3 ilçede kardan yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Eruh ilçesi Bilgili köyünde hamile R.K'nin doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Bölgeye yönlendirilen ambulans kar nedeniyle köye ulaşamayınca karla mücadele ekiplerinden destek istendi.

        Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, R.K'yi hastaneye götürdü.

        Merkeze bağlı Kışlacık köyü Sütlüce mezrasında yediği yemekten rahatsızlanan 27 yaşındaki Ahmet K, ilçelerden Eruh'ta damdan düşen 9 yaşındaki Cengiz A, Pervari'nin Beğendik beldesi Sökmen mezrasında rahatsızlanan 35 yaşındaki Eyüp E. ve Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Berkay S'nin yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbarlar üzerine bu bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kapalı yolların ulaşıma açılmasının ardından belirtilen adreslere ulaşan ekipler, hastaları kentteki hastanelere götürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

