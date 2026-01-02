Siirt'te yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Merkeze bağlı Kışlacık köyü Sütlüce mezrasında yediği yemekten rahatsızlanan 27 yaşındaki Ahmet K, ilçelerden Eruh'ta damdan düşen 9 yaşındaki Cengiz A, Pervari'nin Beğendik beldesi Sökmen mezrasında rahatsızlanan 35 yaşındaki Eyüp E. ve Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Berkay S'nin yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

