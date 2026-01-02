Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesi kentte etkili olan yağışın ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın koordinesinde ekipler, sahadaki çalışmalara devam ediyor.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ve ulaşımın kesintisiz olması gereken bölgelere öncelik veriliyor.

Bu kapsamda ekipler, yaya ve araç trafiğinde aksamaların yaşanmaması amacıyla başta ana güzergahlar olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve yaya yollarında kar küreme, yol açma, tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile buz temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.