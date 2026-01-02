Habertürk
        Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Siirt Belediyesi kentte etkili olan yağışın ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:30
        Siirt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Siirt Belediyesi kentte etkili olan yağışın ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın koordinesinde ekipler, sahadaki çalışmalara devam ediyor.

        Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ve ulaşımın kesintisiz olması gereken bölgelere öncelik veriliyor.

        Bu kapsamda ekipler, yaya ve araç trafiğinde aksamaların yaşanmaması amacıyla başta ana güzergahlar olmak üzere cadde, sokak, kaldırım ve yaya yollarında kar küreme, yol açma, tuzlama ve solüsyon uygulamaları ile buz temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

