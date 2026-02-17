Siirt'te menfeze sıkışan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde menfeze sıkışan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede öldü.



Gündoğdu köyünde dün akşam hayvan otlatan Furkan K'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Köydeki vatandaşların da desteğiyle bölgede yapılan arama çalışması sonucu Furkan K. bir menfezde sıkışmış halde bulundu.





Sıkıştığı menfezden çıkarılan çocuk kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



