        Siirt Valiliğinden Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama

        Siirt Valiliği, sağanak nedeniyle Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Giriş: 16.03.2026 - 01:41 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinde etkisini sürdüren sağanak sonucu Bitlis Çayı'nda su seviyesinin yükselmesinden dolayı tedbirler alındığı belirtildi.

        İlçede meydana gelebilecek sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilçe kaymakamı Fatih Özcan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "15 Mart'ta saat 23.00'te Baykan Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Siirt DSİ 104. Şube Müdürü Ömer Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Toplantının ardından DSİ yetkilileri ile dere yatağında yerinde incelemelerde bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bazı yapıların sahipleriyle görüşülerek gerekli yasal uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu yapıların tahliye edilmesi amacıyla Baykan Belediye Başkanlığı tarafından yapı sahiplerine gerekli tebligatlar ivedilikle yapılmış, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici konaklama imkanları sağlanmıştır."

        Açıklamada, konunun, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda titizlikle takip edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

