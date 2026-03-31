Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu. Ailesiyle il dışından Obalı köyüne misafirliğe gelen Emin Göktekin, öğle saatlerinde evin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Bölgede dron destekli yapılan arama çalışmasında 3 yaşındaki çocuk, kaybolduğu yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

