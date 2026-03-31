        Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

        Siirt'in Baykan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulundu.

        Giriş: 31.03.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Ailesiyle il dışından Obalı köyüne misafirliğe gelen Emin Göktekin, öğle saatlerinde evin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

        Kendisinden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


        Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

        Bölgede dron destekli yapılan arama çalışmasında 3 yaşındaki çocuk, kaybolduğu yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Benzer Haberler

        Siirt'te böbrek tümörü komplikasyonsuz alındı
        Siirt'te böbrek tümörü komplikasyonsuz alındı
        Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden sebze fidesi başvurusu uyarısı
        Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden sebze fidesi başvurusu uyarısı
        Giresunlu öğrencilerden Siirt'teki jandarmaya duygulandıran mektup
        Giresunlu öğrencilerden Siirt'teki jandarmaya duygulandıran mektup
        Giresun'dan öğrencilerin Siirt'teki jandarmaya gönderdiği mektuplara cevap...
        Giresun'dan öğrencilerin Siirt'teki jandarmaya gönderdiği mektuplara cevap...
        Siirt'te halı sahada fenalaşan memur hayatını kaybetti
        Siirt'te halı sahada fenalaşan memur hayatını kaybetti
        Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
        Siirt'te halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti