Siirt’te 32 avcı, avcılık sertifikası aldı

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Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince avcılara bilinçli avlanma eğitim semineri verildi. Seminerde 32 kişi avcılık sertifikası aldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, bilinçli avcılar yetiştirmek için eğitimler verildiğini söyledi. Amcalar, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin avcıların eğitim kursunu bitirerek sertifika alma mecburiyeti bulunuyor. Kursları bitirmeyen ve avcılık belgesi almayanların avlanmaları mümkün değildir. Talep üzerine açtığımız kursta avcılara, avcılığın tarihçesi, etik kuralları, yaban hayvanları ve av dönemleri, silahların kullanımı, ilk yardım, av köpeği eğitimi, doğal hayat, çevre ve önemi, ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgiler verildi. Kurs sonunda 32 kursiyerimiz bilinçlenerek avcılık sertifikalarını almaya hak kazandı" dedi.

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