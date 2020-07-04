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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı

İHA

Siirt'te traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı

Siirt'te traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör sürücüsü Halil Atınç, geri manevra yaptığı sırada traktörün arkasında duran yeğeni A. Atınç’ı fark etmemesi sonucu meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Atınç’ın yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Atınç'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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