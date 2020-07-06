Siirt'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

<br>Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurtalan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 200 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-07-06 14:52:57<br>
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