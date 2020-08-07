Siirt'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devem ediyor. Ekipler, yeni Eruh yolu üzerinde bulunan 2 şahıs üzerinde ve çantalarında arama gerçekleştirdi. Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 47 adet cep telefonuna el konuldu. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.
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