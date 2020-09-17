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Siit’ın Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tu¨tu¨n ko¨y yolu 1. kat asfalt sathi kaplama o¨ncesi yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakam Aydın, Tu¨tu¨n ko¨y yolu 1. kat asfalt sathi kaplama o¨ncesi alt temel malzemesi serme ve sıkıs¸tırma c¸alıs¸malarını yerinde inceleyerek go¨revli personellerden ve yu¨klenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Aydın, Tu¨tu¨n ko¨yu¨ ic¸in uzun yıllardır problem tes¸kil eden yol sorunun, genis¸letme ve asfaltlama c¸alıs¸maları sonrası c¸o¨zu¨me kavus¸acagˆını belirterek yolun s¸imdiden vatandas¸larımıza hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Aydın, ko¨ylerdeki yatırımların devam ettigˆini ve imkanlar c¸erc¸evesinde ko¨ylerin ihtiyac¸larını gidermeye c¸alıs¸tıklarını kaydetti.

İncelemelerde Kaymakam Aydın'a I·lc¸e Jandarma Komutanı Sancar Aydın, I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨r Vekili Cafer Alibekirogˆlu, Ko¨ylere Hizmet Go¨tu¨rme Birligˆi Mu¨du¨ru¨ Hadi C¸akır eşlik etti.

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