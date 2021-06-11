Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 45 kilometre uzunluğundaki PervariDoğanŞırnak güvenlik yolu, DoğanPervari Karayolu ile Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulunarak, kurum ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan yollar ve tünellerle bölgede ulaşım daha da kolaylaşacak.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte yapımına başlanan 45 kilometrelik Pervari DoğanŞırnak güvenlik yolunda incelemelerde bulundu. Karayolları ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Doğan köyünden başlayıp, Yaprektepe köyü istikametine doğru uzanan 11 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt yapılacak yolda denetim ve incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, yüzde 90 tamamlanmış olan Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme ve denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

“Pervari ilçemize bağlı Ekindüzü İğneli Gözova yolundayız. Güvenlik yolundayız yol çalışmalarını kontrol ettik Ekindüzü Gözova arası 25 km’lik bir güvenlik yolunun temel dolgu sıkıştırması tamamlandı. Aynı zamanda iğneli karakolu üst bölgesinin güvenlik yolu şu an tamamlanmak üzere kaplaması yapılarak kısa sürede hizmete girecektir. Öte yandan Sarıyaprak köyümüze gittik Sarıyaprak köyümüz Siirt merkeze 140 kilometre mesafede ilçemize 55 kilometre mesafede Herekol dağı körkandil dağının dibinde yine Besta vadisinin girişinde Şırnak Van il sınırında orda yol çalışmalarını izledik, kontrol ettik. Oradan karayolları ekiplerimiz ve firmalarla toplantı yaptık. Şırnak, Pervari/ Çemekari Çatak Van yolu her iki taraf inşa ediliyor. Hem Şırnak‘tan hem Siirt’ten inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor”.

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