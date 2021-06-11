Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını denetledi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu yol yapım çalışmalarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 45 kilometre uzunluğundaki PervariDoğanŞırnak güvenlik yolu, DoğanPervari Karayolu ile Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulunarak, kurum ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan yollar ve tünellerle bölgede ulaşım daha da kolaylaşacak.
Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte yapımına başlanan 45 kilometrelik Pervari DoğanŞırnak güvenlik yolunda incelemelerde bulundu. Karayolları ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Doğan köyünden başlayıp, Yaprektepe köyü istikametine doğru uzanan 11 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt yapılacak yolda denetim ve incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, yüzde 90 tamamlanmış olan Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın ve İğneli köyü güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.
İnceleme ve denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:
“Pervari ilçemize bağlı Ekindüzü İğneli Gözova yolundayız. Güvenlik yolundayız yol çalışmalarını kontrol ettik Ekindüzü Gözova arası 25 km’lik bir güvenlik yolunun temel dolgu sıkıştırması tamamlandı. Aynı zamanda iğneli karakolu üst bölgesinin güvenlik yolu şu an tamamlanmak üzere kaplaması yapılarak kısa sürede hizmete girecektir. Öte yandan Sarıyaprak köyümüze gittik Sarıyaprak köyümüz Siirt merkeze 140 kilometre mesafede ilçemize 55 kilometre mesafede Herekol dağı körkandil dağının dibinde yine Besta vadisinin girişinde Şırnak Van il sınırında orda yol çalışmalarını izledik, kontrol ettik. Oradan karayolları ekiplerimiz ve firmalarla toplantı yaptık. Şırnak, Pervari/ Çemekari Çatak Van yolu her iki taraf inşa ediliyor. Hem Şırnak‘tan hem Siirt’ten inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi (2)
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit güvenlik korucusu ...
Siirt'te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te bir araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören ...
Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit
YEREL HABERLER Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit
Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, ...
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
YEREL HABERLER Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı Cemikari Yaylasında huzurun gelmesiyle vatandaşlar göçebelik yapıyor
YEREL HABERLER Silah sesleri yerine insan sesleri yankılanıyor Bir ...
Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt’te kayalıklardan düşen bir kişi hayatını ...
Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
YEREL HABERLER Siirt’te hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
Diş doktoru Tatlı vatandaşı uyardı, ağız ve diş hastalığı solunum yetmezliğine neden oluyor
YEREL HABERLER Diş doktoru Tatlı vatandaşı uyardı, ağız ve diş ...