Siirt'te bisiklet tutkunları 19 Mayıs için pedal çevirdi

AA

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Türk bayrağı açtı, Cumhuriyet Bulvarı'nı takip ederek çevre yoluna kadar kortej oluşturdu.

Bisiklet Kulübü üyesi Şükran Kirazcı, 19 Mayıs dolayısıyla bir araya geldiklerini, mesafe kuralına riayet ederek sosyal etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kulüpte her meslek üyesinin bulunduğunu dile getiren Kirazcı, "Salgının olduğu bir dönemde arkadaşlarla sosyal mesafe kuralına riayet ederek kentte güzel bir aktivite yaptık. Aynı zamanda böyle bir etkinlik yaparak terör algısını da kırmak istedik." dedi.

Sefa Üner de Atatürk'ten devraldıkları mirası gelecek nesillere ulaştırma hedefinde olduklarını vurgulayarak, etkinliğe katılan Bisiklet Kulübü üyelerine teşekkür etti.