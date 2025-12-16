Habertürk
        Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, Pervari ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı

        Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, Pervari ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar nedeniyle Geçittepe grup yoluna bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlatırken sürücüler kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:03
        Siirt'te 15 köy yolu ulaşıma kapandı
        Siirt'in Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yoluna bağlı 15 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yolda mahsur kalınmaması için güzergahı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

        #Pervari
        #Siirt
        #haberler
