Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, Pervari ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar nedeniyle Geçittepe grup yoluna bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışması başlatırken sürücüler kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıldı
Giriş: 16.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:03
Siirt'in Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yoluna bağlı 15 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yolda mahsur kalınmaması için güzergahı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.
