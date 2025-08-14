Sıkı dostlar Bella Hadid, Hailey Bieber ve Kylie Jenner'dan kız kıza eğlence

Kylie Jenner, Bella Hadid ve Hailey Bieber, ünlüler dünyasının sıkı dostları. Bella Hadid ve Hailey Bieber, moda dünyasının iki önemli süper modeli; Kylie Jenner ise Kardashian/Jenner ailesinin realite şov yıldızı kızlarından biriyken, milyarder bir girişimciye dönüşen bir ünlü artık.

Kylie Jenner, Bella Hadid ve Hailey Bieber üçlüsü, Batı Hollywood'da eğlenceli bir gece geçirirken görüntülendi. Bir restoranda akşam yemeği yiyen arkadaşlar, çıkışta basın mensuplarıyla karşılaştıklarında yüzleri gülüyordu.

Üç arkadaş, çıkışta kendilerini bekleyen araçlarına doğru yönelirken aralarında esprili bir sohbet döndü.

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile sorunlu bir evlilik yaşadığı söylentileriyle mücadele ederken, eşiyle birlikte görüldüğü fotoğraflarda genelde yüzü asık olarak objektiflere yansıyor. Arkadaşlarıyla neşeli pozları bu nedenle dikkat çekici.

Kylie Jenner, 2023'ten bu yana ünlü oyuncu Timothee Chalamet ile birliktelik yaşıyor. Çift, en son Saint Tropez'de birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.