Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı 'Evvel Ezel'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Sıla'ya, bestesi Sıla ve Efe Bahadır'a ait olan şarkının düzenlemesini Cenk Erdoğan üstlendi. Şarkının klip yönetmenliğini ise Aslı Çeliker yaptı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkının lansman gecesine sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte katılan Sıla, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, heyecanını "Saat geldi, teker vurdu. Kalbim heyecandan göğsümden çıkacak gibi... Albümün tüm şarkılarını çok bekletmeden paylaşacağız" sözleriyle ifade etti.

Sıla ve İlker Kaleli

Cenk Erdoğan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği yeni albüm 'Kafa Yüksek Kalp Kırık', toplam 9 şarkıdan oluşuyor ve yeni yılın ilk aylarında tamamen yayınlanacak. Albümde; 'Cayır Cayır', 'Evvel Ezel', 'Ağırbaşlı Serseri', 'Kötü Kötü', 'Hayran', 'Tanıdık Biri', 'İzmir', 'Neon Hayatlar', '9 Canlı' gibi parçalar yer alıyor.

"SEZEN AKSU BAŞ TACIMIZ"

Sıla, gazetecilerin "Yeni neslin Sezen Aksu'su olarak anılıyorsunuz" ifadelerini kullanması üzerine ise "Hiç kimse öyle şeyler söylesin istemem. Sezen Aksu bir tane, baş tacımız. Onun açtığı yol hepimiz için çok kıymetli. İnşallah onun kadar çalışkan, üretken ve verimli olabiliriz" dedi.