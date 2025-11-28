Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var

        Sıla: İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var

        Yeni şarkısı 'Evvel Ezel'i sevenleriyle buluşturan Sıla, şarkının lansmanına sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte geldi. Şarkıcı, sevgilisinin albüme katkısının olup olmadı sorulması üzerine; "Olmaz mı? Her zaman var. Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var" ifadelerini kullandı

        Giriş: 28.11.2025 - 08:39 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:41
        "Yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var"
        Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı 'Evvel Ezel'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Sıla'ya, bestesi Sıla ve Efe Bahadır'a ait olan şarkının düzenlemesini Cenk Erdoğan üstlendi. Şarkının klip yönetmenliğini ise Aslı Çeliker yaptı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkının lansman gecesine sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte katılan Sıla, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, heyecanını "Saat geldi, teker vurdu. Kalbim heyecandan göğsümden çıkacak gibi... Albümün tüm şarkılarını çok bekletmeden paylaşacağız" sözleriyle ifade etti.

        Sıla ve İlker Kaleli
        Cenk Erdoğan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği yeni albüm 'Kafa Yüksek Kalp Kırık', toplam 9 şarkıdan oluşuyor ve yeni yılın ilk aylarında tamamen yayınlanacak. Albümde; 'Cayır Cayır', 'Evvel Ezel', 'Ağırbaşlı Serseri', 'Kötü Kötü', 'Hayran', 'Tanıdık Biri', 'İzmir', 'Neon Hayatlar', '9 Canlı' gibi parçalar yer alıyor.

        "SEZEN AKSU BAŞ TACIMIZ"

        Sıla, gazetecilerin "Yeni neslin Sezen Aksu'su olarak anılıyorsunuz" ifadelerini kullanması üzerine ise "Hiç kimse öyle şeyler söylesin istemem. Sezen Aksu bir tane, baş tacımız. Onun açtığı yol hepimiz için çok kıymetli. İnşallah onun kadar çalışkan, üretken ve verimli olabiliriz" dedi.

        Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin albüme katkısı olup olmadığı sorusuna da şu sözlerle karşılık verdi; "Olmaz mı? Her zaman var. Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Ayrıca bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var."

        İlker Kaleli de besteleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Biraz hasta olduğunu dile getiren oyuncu, görüştüğü projeler bulunduğunu söyledi.

        Ekranlara dönüp dönmeyeceği sorulan İlker Kaleli, "İçime sinen bir iş olursa dönerim" ifadelerini kullandı. Kaleli, 2025 yılını ise "Çok acayip geçmedi ama hızlı bir yıl oldu" sözleriyle değerlendirdi ve yeni yıldan umutlu olduğunu belirtti.

