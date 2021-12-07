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Sıla: Belki birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım

Ünlü sanatçı Sıla, organ bağışında bulundu. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giden şarkıcı, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım" ifadelerine yer verdi

Sıla: Belki birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım
Sıla: Organ bağışımı yaptım
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Sıla, organ bağışı için soluğu Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aldı. 41 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili Instagram hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Bu durum için kendisine piyanist Ece Dağıstan'ın vesile olduğunu ifade eden Sıla, gönderisine şu notu düştü:

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki...

"KİMSE KENDİNİ TUTMASIN!"

Ünlü isim, daha sonra takipçilerine, "İsteyen kimse kendini tutmasın! Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu." sözleriyle seslendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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