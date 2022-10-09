Sıla'dan 'evlilik' açıklaması: İmzalar kalbe atıldı!

Harbiye konserinin kulisinde SHOW TV kameralarını ağırlayan şarkıcı Sıla , Ömür Sabuncuoğlu'na kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

"8 HAFTAYI ASKIYA MAHKUM GEÇİRDİM"

Geçtiğimiz yaz geçirdiği kaza sonucu 8 haftasını alçıda geçiren ünlü şarkıcı, o süreçle ilgili ilk kez konuştu. Sıla, "İlker'le hayalini kurduğumuz bir tatile çıkmıştık. Kaza sonucu düştüm. Köprücük kemiğim kırıldı. Devlet hastanesinde çekilen tomografiler sonucu ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olmadım ve 8 haftayı askıya mahkum geçirdim. 'Allah beterinden saklasın' diyebilirim ama o süreçte konserlerimiz iptal oldu" dedi.

İkinci kez Covid'e yakalandığı süreçte de kariyerinde üçüncü kez sesinin kısıldığını söyleyen Sıla, "Üç gün kısık sesle azap yaşadım" ifadelerini kullandı.

Son albümünde yer alan İlker Kaleli'nin müziğini yaptığı 'Metelik' şarkısının çıkış sürecini anlatan Sıla, "Bir gün evde yemek yaparken İlker gitarıyla çaldı o melodiyi. 'Bunun sözlerini ben yazmak istiyorum' dedim. Sonra üzerine epey bir düşündükten sonra şarkı çıktı ortaya" dedi.