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İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünlü oyuncu, Sıla'ya, "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün." sözleriyle seslendi

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  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla, dün 42 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    "BANA GÜLMEYİ SEVDİRDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Sıla ile birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Kaleli, gönderisine, "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelerce... İyi ki varsın." notunu düştü.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    Artık birlikteliklerini göz önünde yaşamayı tercih eden çiftten oyuncunun gönderisi kısa sürede oldukça ilgi gördü.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    "SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN!"

    Sıla da İlker Kaleli'nin doğum gününde şu mesajı paylaşmıştı:

    Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima...
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    AŞKLARINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞLERDİ

    Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

    Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    "CANIMIN CANI"

    Sıla ise yayınladığı bu karede, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." ifadelerini kullanmıştı.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    2020'DE EVLENMİŞTİ

    Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının evliliği çok uzun sürmemiş ve boşanmıştı.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

    İkili, ayrılık haberlerini de sosyal medyadan duyurmuştu:

    Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.
  • İlker Kaleli'den Sıla'ya: Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim - Magazin haberleri

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