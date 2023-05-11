Sıla Gençoğlu: Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim

"SEN BANA BU HAYATIN KIYAĞISIN"



Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl da İlker Kaleli'nin doğum gününde, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." mesajını paylaşmıştı.