Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sıla Gençoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı - Magazin haberleri

        Sıla Gençoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı

        Sıla Gençoğlu, 2025 yılına veda ederken İlker Kaleli ile birlikte olduğu anların da yer aldığı kareleri, "2025 Bye" notuyla sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'e veda paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü çift; İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu, dört yıldır süren mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.

        2025 yılının özetini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, günlük hayatından ve İlker Kaleli ile birlikte çekilen karelere yer verdi. Gençoğlu, paylaşımlarına; "2025 Bye" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göndermek istenen kaçak sigarayı polise bildiren kargo şube müdürünü öldürdü

        Adana'ın Çukurova ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde kaçak sigara göndermek isteyen şüpheli, durumu polise bildiren şube müdürü Kamil Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü.    

        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?