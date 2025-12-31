Sıla Gençoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı
Sıla Gençoğlu, 2025 yılına veda ederken İlker Kaleli ile birlikte olduğu anların da yer aldığı kareleri, "2025 Bye" notuyla sosyal medyada paylaştı
Giriş: 31.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:25
Ünlü çift; İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu, dört yıldır süren mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.
2025 yılının özetini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, günlük hayatından ve İlker Kaleli ile birlikte çekilen karelere yer verdi. Gençoğlu, paylaşımlarına; "2025 Bye" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ