Sıla Türkoğlu: Darısı 2026'nın başına
Oyuncu Sıla Türkoğlu, yıl boyunca çıktığı tatillerden ve nişanlısı Ata Ayyıldız ile geçirdiği anlardan kareler paylaştığı gönderisiyle 2025 yılına veda etti
Sosyal medyada son yıllarda adeta bir akım haline gelen yıl özetleri, yeni yıla girmeden önce birçok ismin paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu da bu akıma katılarak 2025’e veda eden paylaşımlar yaptı.
Oyuncu, paylaşımlarında yıl boyunca çıktığı tatillerden ve nişanlısı Ata Ayyıldız ile birlikte geçirdiği keyifli anlardan karelere yer verdi.
Sıla Türkoğlu, yayımladığı bu karelere ise "Leyleği havada görmüştüm, darısı 2026'nın başına. Hepimize mutlu, umutlu yıllar!" notunu düştü.