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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da silahlı saldırıda öldü: Katil komşu! - Adana haberleri
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Silahlı saldırıda öldü! Katil komşu!

Adana'da eski sevgilisi Elvan K.´nin (22) evinin önünde hafif ticari araçla beklerken tabancayla vurularak öldürülen Necati Ersönmez´in (23), genç kadının alt komşusu Anıl Mert Lokmacı (28) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Lokmacı´nın, sokakta bağırdığı ve pompalı tüfekle havaya ateş açtığı için Ersönmez´i tabancayla vurduğu belirtildi

Son dakika: Adana'da silahlı saldırıda öldü: Katil komşu! - Adana haberleri
Silahlı saldırıda öldü! Katil komşu!
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DHA

Adana'da, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRMEK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.´yi görmek istediğini söyledi.

TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.´nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı. Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alınan Ersönmez, 3 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı Elvan K.´nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı´nın yaptığını, cep telefonuyla sokağa çağırdığı arkadaşları Halit Sunme (26), Onur Yavuzkaçar (34) ve Mehmet Seven (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. 12 Ağustos'ta özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİN NEDENİ GÜRÜLTÜ

Emniyete götürülen şüphelilerden Lokmacı, ifadesinde, sokaktaki sesten rahatsız olduğu ve pompalı tüfekle ateş açtığı için Ersönmez´i vurduğunu öne sürdü.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert Lokmacı, Halit Sunme, Onur Yavuzkaçar ve Mehmet Seven, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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